Un prédicateur comorien est contre l’organisation des funérailles nationales. Selon lui, seules les bonnes œuvres et le bon comportement aideront le défunt chez le bon Dieu: « Les funérailles nationales tels qu’ils ont pratiqués sont une simple innovation humaine. Ils n’ont aucun fondement en islam , n’apporte rien au défunt au contraire et doivent être supprimés.

Le noble des plus nobles la meilleure des creatures notre prophète paix et salut n’a pas eu des funérailles nationales et ne l’a jamais fait pour quelqu’un

Les vrais funérailles nationales sont le bon comportement de chacun dans la vie de tous les jours l’obéissance à Allah . Car ceux qui craignent Allah ils ont pas besoin de ces funérailles car on se rappellera toujours de leur piété .

Les vrais funérailles sont la salât djanaza les douans les Sadakats qu’on fait pour le défunt » Abu Djaffar Djamalilay