Les Observateurs de l’Union Africaine sont déjà en place !

Une mission d’observation de l’Union africaine conduite par M. Guy Cyrille TAPOKO, Directeur du Département des Affaires Politiques, de l’Unité d’Assistance Electorale et de la Démocratie au sein de l’Organisation panafricaine, séjourne à Moroni depuis le 16 jusqu’au 25 février, pour le scrutin du 23 février 2020, suivant les textes de l’Union Africaine de bonne gouvernance adoptés en 2002 et en 2007 et conformément à l’agenda 2063 de l’UA.

L’objectif de la mission est de fournir un rapport précis et impartial sur le niveau de conformité des normes démocratiques internationales et ainsi formuler les recommandations requises pour l’amélioration des processus électoraux futurs.

Le Responsable de la Mission d’Experts électoraux est reçu à la CENI le 19 février, où avec les membres du bureau de l’institution. Ils ont échangé sur les points saillants du scrutin du 23 février.

Ceni Comores