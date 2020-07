Les passagers bloqués à Madagascar peuvent rentrer aux Comores « s’ils ont leur test »

Un document émanant de la coordination nationale de lutte contre la Covid-19 autorise une femme et sa fille de pouvoir rejoindre leur famille aux Comores depuis Madagascar « à condition que les résultats du test PCR de la Covid-19 soient négatifs », précise ce document signé par le coordinateur national et non moins porte-parole du gouvernement.

Rappelons que plusieurs dizaines de Comoriens ou résidants sont bloqués dans la grande île depuis la fermeture des frontières pour cause de coronavirus. Interrogé sur leur sort, le coordinateur nationale Houmed Msaidié déclare à La Gazette des Comores qu’ils « peuvent rentrer » à condition d’avoir leur test. « C’est la seule condition. D’ailleurs le gouvernement est prêt à prendre en charge une liste établie par l’ambassade si les tests de dépistage sont faits » et qu’ils sont négatifs.

Source: La Gazette des Comores