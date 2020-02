Les processus révolutionnaires manifestants de france vouluent par l’opposition a été jusqu’ici peu suivi par la population, pourquoi?

Tribune: Il faut revoir en 2009, ou un mouvement de protestations de masse a commencé quelques jours à peine après l’annonce par le président sambi de son intention de briguer un seconde mandat à la présidence de l’union des comores. Celles-ci étaient d’abord petites et locales, puis sont devenues massives et se sont répandues au niveau national à partir de octobre 2008. Ainsi, chaque lundi à partir de cette date, des milliers des Moheliens (certaines estimations oscillent entre 20 et 22 milles pour une population totale de 50 milles personnes). Des milles, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes de différentes classes sociales Mohelien étaient descendus dans la rue, se réappropriant des espaces. Ces marches historiques de leundi ont été suivies de manifestations dans plusieurs secteurs (éducation, santé, justice, étudiants, etc.), faisant de la contestation une affaire quotidienne.

Ce qui a commencé comme un intention du président Sambi de se pérenniser au pouvoir au détriment de la tournante qui revenait d’office aux Moheliens. Le mouvement des revendications de changement démocratique radical, de liberté et de justice. Cette révolte ou révolution était une expression fondamentale de la convergence du mécontentement populaire d’en bas avec une crise interne profonde au sein des classes dirigeantes. Fondamentalement, ceux d’en haut ne peuvent plus gouverner de la manière qu’il voudraient ceux d’en bas ne peuvent plus les supporter. C’etait aussi l’expression des Moheliens de décennies de profonde souffrance, de colère et de rejet de l’autoritarisme répressif, de la suppression des libertés, de l’exclusion économique et sociale, de la corruption endémique et du népotisme, de l’accumulation parasitaire et de la paupérisation, de la croissance des inégalités sociales et du développement inégal, ainsi que des horizons fermés pour les jeunes chômeurs qui n’avaient aucun espoir, qui voudraient risquer encore leur vie pour atteindre la rive de Mayotte afin d’échapper au désespoir et à l’humiliation d’être marginalisés et relégués au rang de « rien », ces chômeurs qui avaient cessé d’être des acteurs des comores. Et tout cela dans un pays qu’on estime que chacun peut réussir sa vie !

Je pense que ce qui se passe actuellement à paris, ou des comoriens manifestent pour un semblable manifstation de 2009 ne devrait être considéré comme la continuation d’un processus révolutionnaire de Moheli de 2009 car, le processus révolutionnaire de Moheli de 2009 avec des hauts et des bas, des gains et des revers, s’était concrétisé par un compromis « démocratique », sambi avait fini de lâcher prise ses ambitions, ses folies de se pérenniser au pouvoir.

La révolution Mohelinne de 2009 c’était vraiment l’espoir que les peuples de Ngazidja et anjouan peuvent tirer les enseignements des expériences de leurs frères et sœurs de Moheli pour pousser plus loin leurs révolutions afin de réaliser leurs revendications. Malheureusement, leurs revendications ne sont pas vraiment fondamentales de dignité, de souveraineté populaire, ils ne peuvent pas mettre fin au régime actuel qu’ils combattent. Leur force politique est tout simplement amateurisme, ils sont au contraire devenus l’oppression politique et économique.

Un certain nombre de vidéos publiées en ligne témoignent de la manque de créativité et de la solidarité au sein de cette mouvement dite révolutionnaire manifestant de Paris.

Le peuple comorienne attendaient, de ce mouvement révolutionnaire manifestant de Paris de libéré la créativité inépuisable du « génie populaire » et malgré, en scandant : « Nous nous sommes réveillés et vous allez payer ! » Mais, le peuple n’a pas exprimé sa volonté d’affiliation, le mouvement est peine à réussir, pourquoi? Parce que le mouvement est trop encadrer, infiltrer par de dizaine des ex-autorités national rejetés par le peuple.

Le peuple avec ce mouvement de paris ne se sent pas dans l’euphorie, elle n’a pas dans l’énergie, elle ne voit pas la créativité, elle n’a pas confiance, pas du humour et la joie, ce mouvement de paris n’inspire à rien de la vrai question des comoriens souffrant.

Pourtant, le gouvernement de Moroni craignait de ce mouvement car, les comoriens de l’extérieur avaient un pouvoir d’influence incontesable mais, mal suivi par le peuple, ce mouvement de paris est rapidement affaiblie et le gouvernement de moroni s’en sort intouchable.

Mohamed Bacar