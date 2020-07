Les retraités portent plainte contre le ministre des finances

Les retraités des Comores portent plainte contre le minsitre des finances Said Ali Chayhane. Ils accusent un quatrième mois de paiement de leur dû. Ils décident d’agir.

« Nous déposons cette plainte pour demander le versement de nos pensions et avoir un engagement de la part du ministre des finances de verser nos droits au moment du paiement de l’armée nationale de développement ( A N D) comme ça était avant janvier 2018 et je me déclare parti civile », lit on dans une plainte adressée au président du tribunal de première instance datant d’hier 20 juillet et qui est signée par Mohamed Msoilili, représentant des retraités.