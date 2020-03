Les voleurs du coffre-fort pourraient ne pas être traduits en justice aujourd’hui, la voiture de l’administration pénitentiaire ne fonctionne plus à cause de 3000kmf

Les voleurs du coffre-fort du port de Moroni devaient être traduits en justice depuis ce matin, à 9h. Mais jusqu’alors ( 13h00min), ils n’ont pas pu être ramenés vers le palais de justice de Moroni. La voiture de l’administration pénitentiaire ne fonctionne plus. Un problème de bougie serait l’origine de cette panne. Elle n’a pas pu être remplacée depuis un mois. Aujourd’hui, ils n’ont pas pu trouver un auto-stop pour ramener les inculpés. Le ministère de la justice est-il tombé en faillite ? Rappelons que la bougie coûte 3000 francs comoriens. Plusieurs personnes seraient maintenus en garde à vue à cause de ce problème qui dure depuis un mois. Et pendant ce temps là, le ministre de la justice chante l’émergence un peu partout.