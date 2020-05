Lettre ouverte à Monsieur MAOULANA CHARIF

Tribune: C’est une lettre de mise en garde que nous vous adressons, suite aux activités de nuisance que vous entreprenez ces derniers temps, profitant le litige opposant SONELEC à ces clients de la région de Oichili et de Dimani .

Pour ce faire nous interdisons formellement de votre part toute intrusion, voir tout passage dans notre ville, sous peine que vous manipuliez cette question au bénéfice de vos fins personnelles et au détriment de la cause de ceux qui, aujourd’hui, avec tant de risque luttent pour une justice et une promotion énergétique en tant que citoyens comoriens.

Il faut par ailleurs rappeler qu’il est dans votre coutume de profiter les situations de crise pour prétendre redorer votre blason. Tantôt vous vous présentez comme un innocent, tantôt comme un homme de bien.

Pourtant il est bien acquis que vous passez pour le contraire. On pourrait justement se demander pourquoi vous intéressez-vous à cette question, seulement maintenant, alors que cette lutte dure près de trois semaines déjà. Comme disaient les français « il y a anguille sous roche ». La réalité est que vous n’avez pas dû profiter de votre veste de leader de la région pour résoudre cette crise, parce que vous pensiez au départ que ce problème était exclusivement koimbanien et vous vouliez de manière cynique, rester voir tous les dommages tomber sur koimbani.

Nous sommes convaincus en conséquence que vous n’êtes nullement pas un ami de Koimbani, comme vous semblez le faire souvent croire. Vous passez, Monsieur le Ministre tout votre temps à comploter contre nous, à fomenter des plan afin d’isoler notre cher Koimbani du reste de la région.

Nous n’avons pas oublié, à titre d’exemple, l’un de vos derniers plans en date, celui que vous avez organisé pendant les élections législatives de 2014, vous opposant à son Excellence, Monsieur le Vice président de l’assemblée nationale, Monsieur DJAE AHAMADA CHANFI.

Alors que la campagne avait pris fin, des jeunes issus de Koimbani, entrain de sécuriser la ville vous ont intercepté tard dans la nuit précédente les élections, dans l’un des quartiers de la ville et vous ont prié de rentrer tranquillement chez vous. Mais au lieu de rester dans la logique des choses, vous vous êtes affairé à appeler chez vous, à Itsiknkoudi pour faire croire que la jeunesse de Koimbani vous a enlevé et torturé. Un conflit de grande envergure a alors été évité entre Itsinkoudi et Koimbani, grâce à l’intervention de la gendarmerie de Koimbani qui a vite compris votre plan.

Monsieur le Député, les exemples de tentatives de déstabilisation de notre ville sont légions. C’est pour cela que nous déconseillons tout passage à Koimbani de votre part, et cela de quelque prétexte qu’il soit, sous peine de le regretter toute votre vie. Nous groupe de l’ombre pour la défense de Koimbani vous déclarons indésirable à Koimbani. Nous suivons de près vos faits et gestes. Monsieur le Ministre, prenez cette déclaration en compte, il en va dans votre intérêt. En ces temps de pandémie et de pression de toute sorte, nous vous sommons de rester chez vous et de ne plus penser à Koimbani pour toujours.

Tout en étant courtois, nous vous souhaitons, Monsieur l’Ex-Vice président de l’assemblée nationale une bonne lecture et une joyeuse fête de l’Aide-el fitre.

Signé : « Groupe de l’ombre pour la défense de Koimbani »

Koimbani le 26 mai 2020