Ni au ministère des Finances publiques ni auprès de celui de l’Aménagement du Territoire, nous n’avons pas eu de réponses sur ce contrat qui cristalise les divergences au sein du gouvernement comorien. Un silence au sommet de l’État qui en dit long.

«L’infrastructure routière des Comores ne sera plus jamais la même», s’était exclamé , il y a quelques mois déjà , Paul Chifakacha dans sa page du réseau social professionnel LinkedIn.

Le directeur technique et des opérations de la société Global future technology ( GFT) est un homme heureux. Celui qui se présente comme le ”le messie des routes » venait de signer le 21 novembre 2019 un juteux contrat d’un peu plus de 783 millions de francs pour la construction et la réhabilitation de 20.800 kilomètres de pistes rurales aux Comores.

Ce marché d’infrastructures financé par l’Etat comorien à travers le Fonds Kenneth- un fonds institué après le cyclone du même nom- n’a pas fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence. En violation de la loi n•11-027/AU du 20 décembre 2011 et son décret d’application du 31 mai 2012 fixant les seuils de passation des marchés publics.

Nous avons vérifié. Ni à l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp),

ni au niveau de la Cellule de gestion et de passation des marchés publics auprès de la direction générale des routes,encore moins à la Direction nationale de contrôle des marchés publics, ils n’ont pas été associé au marché public en question.

«Il n’y avait pas d’appel d’offre, juste une décision du Ministère des finances, ordonnateur des crédits et le Ministère de l’Intérieur. C’est la raison pour laquelle ni le ministère de l’Aménagement ni sa direction ne sont pas associés au contrat”, nous a affirmé une source travaillant dans le secteur des infrastructures.

El alors, il n’y pas de quoi fouetter un chat, me dira-t-on. Rien de plus normal dans un pays où les contrats passés de gré à gré constituent la règle, et où l’ouverture à la concurrence de la commande publique est l’exception ( voir en encadré d’anciens articles sur le sujet).

A vrai dire, un arrangements qui satisferait tout le monde n’aurait pas pu être trouvé.

