L’opération de communication était presque parfaite…

La prière de l’Aid El-fitr du président Azali dans sa résidence privée avec sa famille était une bonne opération de communication presque parfaite mais en réalité il y’avait plusieurs personnes. Et là sans compter les gardes du Corps en veste cravate. Les conseillers, les journalistes l’Ortc sont-ils de la famille d’Azali ?

Pourquoi ces personnes en boubous n’ont pas rejoint la prière alors qu’ils faisaient rien ? C’était simplement une mise en scène, une opération de communication…

On a comptabilisé au moins 4 personnes qui n’avaient rien à faire chez Azali et qui étaient en boubous. On sait bien que les gardes du corps sont en veste cravate pour avoir accès rapidement à leur arme en cas de nécessité.