L’opposition appelle à la guerre contre Azali si ce dernier ne convoque pas le collège électoral le 23 novembre

Après la conférence de presse tenue la semaine dernière à Moroni par le front commun contre la dictature et qui a fait trembler le gouvernement, l’opposition installée en France se réveille et envoie un ultimatum au chef de l’État Azali Assoumani et ses coéquipiers.

« Le 23 novembre prochain, le collège électoral doit être convoqué. Si cela n’est pas fait, alors, nous déclarerons la guerre contre ce dictateur. Et nous allons rassembler la population. Nous organiserons une grande rencontre à Marseille. A Ngazidja comme à Anjouan, nous appellerons toutes les personnes qui souhaitent qu’Azali Assoumani quitte le pouvoir à nous rejoindre « , Hassane Hamadi en conférence de presse à Paris