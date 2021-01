Madagascar : Un trafiquant comorien écroué

La gendarmerie de Nosy Be vient de révéler l’arrestation d’un Comorien et de ses deux présumés complices malgaches. Le ressortissant étranger est poursuivi pour clandestinité, trafic de drogue et d’êtres humains. Il a été mis en prison. Ses coauteurs ont, pour leur part, bénéficié d’une liberté provisoire.

Selon les informations signalées, le Comorien circule au pays avec un passeport expiré depuis le 20 octobre 2020. Avec un bateau à voile, il transportait des clandestins vers Comores et revenait sur la Grande île avec ses compatriotes d’Anjouan, également clandestins. Il a soutiré quatre millions d’ariary à chaque migrant. Il partait souvent, soit de Nosy Be ou de Mahajanga.

Cette fois, il a été retrouvé à Ankify. Il aurait dû récupérer quatorze passagers à Mahajanga, a-t-il expliqué aux gendarmes. « Ses révélations nous ont intrigués. Selon lui, ils sont nombreux à Mahajanga à s’adonner à ce trafic. Il serait étonné que nous l’avons arrêté, alors que ses amis de Mahajanga opèrent librement », raconte le commandant de brigade de Dzamandzar Zoly Raherimaminirainy à notre confrère de Nosy Be.

L’express de Madagascar.