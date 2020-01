Marseille : Un jeune homme de 23 ans est mort dans un probable règlement de comptes 

Trois impacts de calibre 7.62, celui d’une kalachnikov, dont une balle en pleine tête. Un jeune homme de 22 ans a été tué dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier du Merlan, dans le 14e arrondissement de Marseille, alors qu’il sortait d’un restaurant. Il a été déclaré mort malgré les tentatives de réanimation. « La piste du règlement de comptes est privilégiée », a déclaré le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux. Si cette piste se confirmait, il s’agirait de la première victime morte dans un règlement de comptes de l’année dans les Bouches-du-Rhône.

Si au début des années 2010, Marseille était montrée comme la capitale de la violence et de la kalachnikov, souvent comparée à Chicago, ces vies enlevées à de jeunes adultes, voir à des adolescents, n’émeuvent plus. Dix personnes sont mortes à la suite de règlements de comptes en 2019 dans les Bouches-du-Rhône, un bilan parmi les plus faibles de la décennie écoulée. Mais ils étaient 23 en 2018, au même niveau qu’en 2012 lorsque les projecteurs étaient braqués sur la ville.

Lire la suite : cliquez ici