Mayotte : Elanrif BOINALI se lance dans une grève de la faim

Communiqué de presse » GREVE DE LA FAIM »

Je suis Elanrif BOINALI, Sous-Directeur des Services techniques de la Capam depuis 12 ans et en charge de l’animation rurale et du développement agricole depuis 2018. Je vous informe, après en avoir averti il y a 5 jours le Président de la Capam, le Conseil Départemental (CD) et la Préfecture de Mayotte, que j’entame à compter de ce mardi 1er septembre dans le hall d’accueil des chambres consulaires, une grève de la faim illimitée pour ces 2 principales raisons :

-pour répondre au silence méprisant de mon président sur les modalités de mon départ de la Capam qu’il a officiellement acté mais qu’il ne veut apparemment plus assumer en demandant au CD sa contribution financière pour débloquer la situation

-pour dénoncer les manœuvres de déstabilisation de la Capam orchestrées par les services de l’Etat (DAAF-SGAR) avec la bénédiction du Conseil Départemental de Mayotte afin de sortir cette institution du droit commun avec un projet de reconfiguration (début du toilettage institutionnel?) qui ne repose sur aucun texte juridique ni sur une volonté exprimée par la profession

Ces 2 points découlent d’un simple protocole d’accord, signé séparément mais daté au 18 novembre 2019, par le Président de la Capam, le Président du CD et le Préfet de Mayotte.

En effet, contre toute attente, alors que je collaborais avec implication et loyauté avec la nouvelle majorité installée à la Capam début 2019, en travaillant ensemble sur des actions et des projets concrets pour le monde agricole, mon président a signé en catimini ce protocole, et ce, sans l’autorisation de l’assemblée délibérante de la Capam et sans en informer la commission paritaire. Or ce document engage et, l’avenir professionnel deux 2 agents de la Capam et, l’existence même de cette chambre consulaire dans son fonctionnement régi par le Code rural en vigueur.

Malgré le caractère discutable de ce document, les accusations graves et sans fondement portées à mon encontre (que j’attaquerais dans un 2ème temps), et nonobstant des interrogations sur l’audit (non réalisé par l’APCA, maison-mère des chambres d’agriculture, et rapport officiellement pas transmis à la Capam, sauf un résumé d’une page) auquel ce protocole fait référence, j’ai pris acte de son choix.

Depuis, je demande juste qu’il respecte sa signature en prenant les dispositions nécessaires à mon licenciement. Apres une période d’attente de 10 mois bientôt, de rappels, de mises en garde et de suppliques, sans réaction de sa part ni de ses interlocuteurs sur ce dossier, je préfère, par cet acte, laver ma conscience et défendre mon honneur publiquement.

Comme, il le dit, il n’avait pas d’autre choix que de sacrifier les 2 cadres mahorais de la direction de la Capam à l’autel de ce protocole pour sauver sa mandature. Soit! Alors, en ce qui me concerne, je lui demande juste d’assumer jusqu’au bout son choix. Par conséquent, tant qu’il ne me proposera pas une transaction juste pour mon départ et conforme au Statut du personnel des chambres d’agriculture, je vais devoir poursuivre ma grève de la faim sur place, des jours et des nuits s’il le faut.

Elanrif BOINALI

