MBADJINI NGOUENGUÉ : Le candidat Ahmed Youssouf EDMON emporterait les élections législatives

Depuis l’annonce des résultats définitifs par la cour suprême, les candidats qualifiés au second tour

des législatives, se préparent pour entrer dans la bataille. Dans le sud ouest BANDJINI NGOUENGUÉ,

le candidat AHMED YOUSSOUF alias EDMON est donné plus que jamais favori pour remporter cette

circonscription. Ce dernier tous les feux sont au vert. D’abord par le style de sa campagne très originale, ce jeune cadre du parti orange menait stratégie axée sur la proximité . Durant la campagne électorale toutes les localités de Ngouengué témoignaient leurs adhésions à ce jeune candidat souvent sous-estimé par ses adversaires.

UN JEUNE DYNAMIQUE ET INTÈGRE

Parmi les atouts de ce jeune candidat c’est son dynamisme et son implication dans toutes les actions

de la région. Il est le seul candidat que la jeunesse et la région de Gouengué espéraient. Face à un adversaire très peu crédible notamment son passé politique, notamment sa participation dans cette même circonscription en tant que candidat du parti Juwa, lui emboite le pas et le décrédibilise au

sein d’une population fatiguée de voir leurs leaders changer de camp par opportunisme. Il est même

constater qu’au sein même du Parti CRC sa désignation comme candidat ne faisait pas l’unanimité. Il

est aussi entaché par des actes inqualifiables causaient lors du premier tour des élections législatives

par ses partisans. Notamment les bourrages d’urnes, intimidations pour en parler que ceux la. C’est

ainsi que le ministre de l’intérieur lors d’un déplacement dans cette région met en garde à toutes

tentatives d’actes à ce genre et que des poursuites seront engagées. Pour lui laissons les électeurs

voter dans la sérénité et que le meilleur gagne.

B. ALLAOUI