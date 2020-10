Mhoudine Sitti Farouata a reçu à Mrodjou Sebastien Lagrave Directeur d’Africolor

Le Directeur d’Africolor reçu à Mrodjou La Gouverneure de Ngazidja, S.E. Mhoudine Sitti Farouata a reçu à Mrodjou ce mercredi 28 octobre Mr Sebastien Lagrave Directeur d’Africolor, association d’ingénierie artistique et culturelle qui travaille avec le Conseil Départemental de la Seine Saint-Denis en France. En présence du Secrétaire Général du Gouvernorat Binjad Ismaël, du Délégué chargé de la Gouvernance Locale, Moustoifa Mohamed, de la Directrice de la Coopération Décentralisée de Ngazidja, Mme Ainia Bedja et de Omar Mohamed, chef du projet Festival des Communes, les discussions ont porté sur la revue à mi-parcours du Festival des Communes. Puis en commun accord, la date de la finale a été fixée en janvier 2020. Arrivé de France samedi dernier, Sébastien Lagrave a tenu à honorer de sa présence le lendemain, la finale communale à Itsandra Mdjni. Et ce mercredi, il a assisté également assisté à la finale communale à Gnoumadzaha Mvoubari (Mbadjini) et il se dit avoir été impressionné par l’engouement des jeunes face à un tel évènement.

« Ce projet sert à aider les communes dans le gestion de projets et le festival culturel, dans la mesure où le Gouvernorat est un partenaire important dans le pilotage de ce projet, il était naturel pour moi de venir présenter à Mme la Gouverneure l’avancée du projet », a déclaré le Directeur d’Africolor qui a apprécié et validé «l’incroyable talent qu’ont les jeunes en matière d’expression artistique notamment, l’art oratoire, la danse urbaine, la danse traditionnelle … avec le sens de l’effort collectif omniprésent». Le programme du Festival est sur des bons rails et 5 communes ont déjà fait leurs sélections pour la grande finale qui aura lieu du 18 au 24 janvier 2021 pour élire parmi les meilleurs talents, les lauréats dans les disciplines artistiques et culturelles.

Gouvernorat de Ngazidja