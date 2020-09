Mohéli : deux arrestations pour stopper la contestation qui monte

NASSER ATTOUMANE BACAR, dont Chabouhane a volé la victoire électorale au 2nd tour des dernières nominations législatives, et Mahmoud Abdurrahman Ben Cheikh dit MABA, Armateur de la vedette Massoungi (et qui avait lui aussi été victime de vol de sa victoire aux élections 2014 des conseillers de l’Île de Mwali à la circonscription de Moinimoimdji au profit de Said Mohamed ELFACE devenu conseiller de Fazul sur les moyens et voies de relayer /d’asseoir la dictature d’Azali à Mohéli), sont arrêtés par les forces de l’ordre tout à l’heure pour cause de protestation des compteurs d’arnaque et de l’emprise de la dictature sur la vie quotidienne/sociale de la population mohélienne donc pour soutien à la cause de la population.

