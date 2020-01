Moina Djumwa et Binti Mhadji, suspendues injustement à l’ORTC

Nommées récemment à la office radio – télévision des Comores ( ORTC ), Moina Djumwa papa Ali et Binti Mhadjou, respectivement rédactrice en chef et directrice de l’information, sont suspendues froidement et silencieusement par le minsitre de l’information et de la communication Ahmed Said Djaffar.

En touts cas, les notes de suspension n’ont pas précisé les motifs de cet abus. Assurément elles paient leur ouverture à la pluralité d’opinion initiée par leur directeur général Mahamoud Salim Hanfi