Msaidié autorise une famille malgache à rentrer aux Comores mais empêche les comoriens de revenir chez eux

Houmedi Msaidié a-t-il reçu des sommes d’argent pour autoriser une femme étrangère de venir aux Comores ? La réponse nous échappe pour l’instant. Mais cette option n’est pas écartée connaissant l’amour qui lie ce ministre et les billets.

Après la fermeture des frontières, des comoriens sont bloqués un peu partout dans le monde, en particulier à Madagascar et en Tanzanie. C’est dans ces deux pays où l’on trouve beaucoup de comoriens bloqués et coincés par le gouvernement. Certains ne tiennent plus. Les décès se succèdent. 12 personnes ont perdu leurs âmes à Madagascar et 8 cormorans sont décédés à Darsalam. Au lieu de repatrier les compatriotes, le coordinateur des actions politiques et de la communication de la COVID-19 les néglige et autorise les familles étrangères de venir aux Comores bienque les frontières restent toujours fermées. Houmedi Msaidié autorise. « JUSTE OAZY et sa fille de retrouver son marie et son emploi », signe Houmedi Msaidé