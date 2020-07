Mzimba fuit le conseil disciplinaire de Me Fahmi Said Hier en début d’après-midi, le bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats dont son mandat a expiré depuis le mois de mars, a sorti une déclaration insensée pour fuire le conseil disciplinaire de Me Fahmi Said Ibrahim sous prétexte.

« Compte tenu de l’intimité notoire présidant mes rapports personnels avec le confrère faisant l’objet des poursuites disciplinaires, j’estime en toute conscience devoir me déporter de mon statut de juge disciplinaire dans cette affaire », lit on dans sa déclaration. En tout cas les avocats de Me Fahmi Said Ibrahim réclament la tenue d’une assemblée générale pour élire un nouveau conseil avant le 25 août prochain, date à la quelle, ce conseil disciplinaire est maintenue par le bâtonnier.