“Ne restez pas loin là-bas pensant que vos bobards feront partir la dictature”

Les opposants du régime restés aux Comores appellent ceux et celles qui sont en France pour venir combattre la dictature aux Comores au lieu de manifester à paris et à Marseille: “À l’Attention des comoriens vivant à l’éxtérieur des Comores qui se pavanent pour des maniféstations loin du sol comorien pour montrer leurs mécontentement face au régime Azali lequel nous le qualifions tous de dictature car les droits de la majorité ou prèsque tous les comoriens sont bafoués!!!!

Je vous demande de rentrer et vénir préparer aux comoriens à ténir ces maniféstations ici aux comores afin de briser la chaine mais ne restez pas seulement loin là-bas à parler parce que vous vous trouvez loin des geôles qui nous accueillent à l’intérieur pour le moindre petit critique!!!!

Encore une fois de plus, je vous dis et je vous redirai toujours de rentrer un demi millier ou un millier des gens pour vénir vous joindre et vous unir aux qlqs courageuses,vaillantes et braves personnes qui sommes sur place pour les combattre ensemble!!!

Notre union sur le terrain fera la force!!!

Alors ne restez pas loin là-bas pensant que vos bobards et vos cris feront partir la dictature.

Elle a bésoin d’une grande mobilisation sur place pour la faire plier bagage!!!!

Alors préparez-vous à rentrer pour vénir combattre avec nous si vraiment vous avez la détermination de vous battre et le plus vite sera le mieux!!!!” Charcane