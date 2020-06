Non ce n’est pas Azali qui écrit ces bêtises sur Twitter mais son conseiller

Non ce n’est pas Azali qui ne fait que écrire des bêtises sur Twitter concernant la violence policière. Azali a toujours soutenu la violence militaire contre les citoyens. Ahamada Gazon tué à Iconi sans qu’il ne réagisse et à Mutsamudu un taximan tué par les militaires lors de l’insurrection d’Anjouan. La liste est très longue et Azali n’avait jamais réagi. Azali s’était toujours rangé du côté des forces de l’ordre étant lui-même militaire. Souvenez de l’assassinat de Apache, son corps a fait le tour de Moroni et devinez qui a donné les ordres ?

Depuis le retour au pouvoir d’Azali la violence policière, militaire contre la population est en forte augmentation. Les arrestations arbitraires pendant cette période de couvre-feu sont incontestables. Aziz Mchangama, le conseiller d’Azali à la communication qui gère le compte Twitter multiplie les messages propagandes et les bêtises au nom d’Azali. Des messages sur Twitter qui font bien rire les internautes.

Azali ne sait pas utiliser Twitter alors ne prêtez pas attention aux messages postés par Aziz Mchangama. Voici ci dessous une autre preuve que ce n’est pas Azali mais son conseiller :

Ce message a été rapidement supprimé puisque c’était du mensonge.

Lire aussi : Azali dénonce les violences policières aux États-Unis