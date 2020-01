Nos excuses après la publication d’une fausse information sur Houmed Msaidié

Votre site d’informations Comores Infos avait publié hier dans la nuit une information selon laquelle Houmed Msaidié était gravement malade et évacué en Inde.

L’information est relayée sur les réseaux sociaux par la radio RTMC Mbéni et elle est toujours disponible sur leur page Facebook jusqu’au moment où nous rédigions ces excuses. RTMC étant média comme Comores Infos, nous leur avons fait confiance et repris leur information. Mais après vérifications de nos équipes sur le terrain, il s’avère que Houmed Msaidié est bel et bien à Moroni, bien portant. Comores Infos présente ses excuses et aux lecteurs et à la personne concernée. Nous sommes sincèrement désolés.