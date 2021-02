 » Nos projets ne se concrétisent pas. Nous sommes devenus des serpents de mer », Houmedi Msaidé

A force de vouloir trop mentir, on finit toujours par dire la vérité. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui lors du compte rendu du conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement Houmedi Msaidé a avoué une vérité qu’il n’arrive pas à cacher. En réalité, ce n’est pas une nouvelle, les comoriens le savent, mais c’est la première fois que le gouvernement l’avoue. Interrogé sur la finalité du contrôle physique entamé par le gouvernement pour nettoyer le fichier de la fonction, le ministre de l’économie a reconnu que ce projet est aux arrêts et qu’il n’est pas le seul : » on dirait que nous sommes devenus des serpents de mer. Nos projets ne se concrétisent pas. Nous allons essayer de trouver une solution pour la continuité de ces travaux « , a déclaré Houmedi Msaidié lors du compte-rendu du conseil des ministres