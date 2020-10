NTD France vise le marché avicole comorien

Le Ministre de l’économie, des investissements et de l’énergie ; Houmed Msaidié a reçu, hier mardi 27 octobre, Gabriel STIGLIANI et Bertrand NICOLAS de NTD (New Technology Distribution). Ces représentants de la société française basée à Toulouse ont présenté un projet de production avicole. Déjà opérationnelle en Afrique et dans la sous région de l’océan indien NTD envisage d’accompagner l’Union des Comores vers l’autosuffisance dans le secteur avicole.

Elle propose la mise en place d’un ensemble de dispositif sur l’ensemble des îles d’un outil de production allant de la fourche à la fourchette : usine d’aliments, avec la possibilité de production de maïs sur place, couvoirs, bâtiments pour la ponte et le poulet de chair, abattoir, centre de conditionnement.

Le projet vise à couvrir à 100 % les besoins de consommation tant en œuf qu’en poulet de chair. 600 emplois directs sont prévus sur l’ensemble des sites pour un amortissement en 5 ans.

L’Union des Comores importe pour 9 milliards kmf de produits avicoles. Par conséquent, le ministre a souligné la pertinence, l’utilité et l’intérêt du projet.

Ministère de l’économie