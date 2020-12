Omar Mouhsine s’est fait retirer son agrément d’entrepreneur par le gouvernement

Rien ne va chez Omar Mouhsine. La semaine dernière, le charismatique entrepreneur a publié un communiqué sur comores infos sur l’arrêt de toutes ses activités agricoles et avicoles. Ce communiqué aurait été aperçu comme un manque de gratitude et de reconnaissance pour certaines personnes du gouvernement vu que Mouhsine avait bénéficié plus de 120 millions et que les personnes qui ont fait pour qu’il reçoit cette somme d’argent ne l’ont pas vu même la couleure.

En effet, Omar Mouhsine aurait été interdit de dédouaner un conteneur de marchandises venant de France car son agrément d’opérateur économique aurait été retiré par le gouvernement.

Pourquoi l’Anpi et le gouvernement ont-ils retiré si vite l’agrément d’Omar Mouhsine?

Est-il un règlement de compte de la part de certaines personnes du gouvernement?