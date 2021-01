«On ne peut pas empêcher des Comoriens d’aller chez eux à Mayotte»

Un quart de siècle après l’instauration du “Visa Balladur” qui a entrainé la mort de milliers de Comoriens, “l’Etat et le Comité Maore continuent de prôner le même discours : “Mayotte est comorienne et le restera à jamais”. Les enfants du Club Soirhane pronent pour un autre discours. Après avoir érigé une stèle en mémoire des victimes du dit Visa, ils projettent l’ouverture d’un Observatoire national “afin de donner des noms et un chiffre à ses victimes”. Nous avons interrogé Anissi Chamsidine qui donne son point de vue sur le projet de cette association de Mirontsi ya Ndzuani.

Le Comité Maore et le gouvernement central attendent toujours la célébration de la Journée Maore ou l’assemblée générale des Nations unies pour reprendre le même discours : “Mayotte est comorienne et le restera à jamais”. N’est-il pas temps de changer de discours?

Je pense que continuer à dire “Maore iyo yatru, Mayotte est comorienne”, ne suffit plus. On ne peut plus continue dans la même rengaine. Il faut des actions de part et d’autre. Pendant que l’Etat continue de se rendre à l’Onu, le citoyen ne cesse, quant à lui, de prendre le kwasa pour mourir en mer. Il faut autre chose désormais. L’Etat peut persister dans sa plaidoirie à l’Onu, mais les citoyens doivent prendre conscience. Tout le monde doit s’y mettre et trouver une solution à ce massacre. Aujourd’hui on nous parle de clandestin mais clandestin par rapport à quoi. Un Comorien clandestin à Mayotte? Pourquoi on a jamais vu des Comoriens refouler en France parce qu’ils sont clandestin dans ce pays? Mais à Mayotte chez eux ? Ce n’est pas correct !

Parallèlement, on nous parle de passeur. Mais chaque jour le bateau Mariagalanta fait la traversée, ce n’est pas un passeur? Manifestement il y’a des questions profondes sur lesquelles il faut se pencher. C’est pourquoi nous avons pensé que nous devons faire un effort pour connaître la réalité. Qui meurt dans ce bras de mer entre Ndzuani et Mayotte? Combien sont-ils? Non seulement c’est une tragédie, mais cette jeunesse qui part c’est notre richesse. Je ne suis jamais allé à Moyotte car jamais je ne prendrai un visa pour aller dans mon propre pays. Je préférerais y aller en kwasa plutôt que de prendre un visa.

Cette tragédie semble vous tenir à cœur et vous avez, d’ailleurs, déjà projeté de prendre un kwassa pour vous y rendre en hommage aux victimes. Ce projet est mort dans l’œuf. Que s’est-il qui passé?

La population n’a tout simplement pas compris le projet. Ça serait insignifiant que je prenne tout seul un kwassa pour Mayotte. Il faut qu’on se mobilise, que des milliers de Comoriens prennent un kwasa, qu’on les aligne par milliers vers Mayotte pour voir la réaction de la France. C’est sous cette forme que ce serait significatif.

J’ai déjà acheté mon kwasa mais il faut qu’il y ait de la mobilisation et qu’on se mette d’accord sur le jour du départ. Du président au gouverneur, du maire au chef du village en passant le citoyen lambda. Es-ce que la France va nous bombarder avec ses bateaux de guerre?

Vous-êtes le gouverneur de Ndzuani, principal point de départ vers ce cimetière. Quelle politique préconisez-vous pour mettre fin à ce massacre?

Nous n’avons pas les moyens d’empêcher ces gens-là de prendre des kwasa vers Mayotte. Même la puissance mondiale qu’est la France n’en a pas. Elle ne peut pas empêcher les Comoriens de se rendre chez eux, comme elle n’a pas, d’ailleurs, les moyens d’empêcher les gens d’aller en France. Comment peut-elle arrêter les Comoriens de circuler librement sur leur territoire?

Ce que je préconise, c’est que nous prenons conscients de ce qui nous arrive. Ces passeurs qui entassent des gens dans une petite embarcation de fortune sans sécurité, ce n’est pas correct. Je ne peux pas empêcher les gens d’aller à Mayotte. Mais, si j’ai un mot à dire, c’est juste que ceux qui partent soient conscients du risque qu’ils prennent et se dotent de moyen de sauvetage. On donne cent à deux cent mille franc pour une place sur un kwasa mais on n’est pas capable de s’acheter un gilet de sauvetage à sept mille cinq cent francs?

Si on faisait plus attention aux questions de sécurité, les drames seraient plus limités. Mais, une chose est sûre : quels que soient les moyens qu’on mettrait en place, on ne peut pas empêcher des Comoriens d’aller chez eux à Mayotte.

Après cette première stèle érigée par le Club Soirhane en mémoire aux milliers de victimes du Visa Balladur, est née du même club, l’idée de la création d’un Observatoire national qui saura fixer un nom à chaque victime et un chiffre exact à ces Comoriens morts pour cause de Visa Balladur. Que pensez-vous de ce projet et quel pourrait être votre contribution?

Le projet est intéressant, très ambitieux mais c’est un défi difficile à relever. Pour y parvenir, il faudrait que tous les Comoriens participent à sa réalisation. Car c’est vrai qu’il est absurde depuis des années, “plus de 20.000 morts” sans arriver à donner un chiffre exact alors que nous avons la possibilité de le faire en menant des enquêtes.

Lors des élections, nous sommes capables de recenser notre population et surtout nos électeurs du fait que nous avons besoin de les utiliser, pourquoi ne pas essayer de recenser ces victimes du visa Balladur? N’ont-ils pas au minimum droit à un certificat de décès.

Il est de notre devoir de réaliser cela. Ce projet d’observatoire national, doit impliquer tout le monde et surtout les maires et les préfets. Ils doivent être capables d’enregistrer leurs enfants décédés au village comme ceux qui périssent en mer. Pour l’instant, ma contribution à ce projet reste ma caution assurée.

Propos recueillis par

Mahdawi b. Ali / Alwatwan