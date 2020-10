Où est passé ce monsieur? Aurait-il peur de l’Arabie Saoudite ?

L’opinion publique se demande où s’est caché ce monsieur, Said Harouna. Ce monsieur qui s’invite avec vantardise à tous les débats religieux. Ce monsieur qui a osé fustigé une comorienne qui a partagé un simple message sur son mur Facebook. Selon un proverbe comorien, il ne faut pas couper la main qui te donner. Said Harouna a peur de perdre son boulot. Celui de cracher sur Sambi au profit des salafistes et de l’Arabie Saoudite.

La Turquie est devenue un ennemi de son patron, l’Arabie Saoudite. Il n’osera pas condamner les propos tenus par le président français. Il n’osera pas se positionner au côté des musulmans qui condamnent et manifestent contre les propos du président français.