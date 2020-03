Partielle dans la circonscription électorale d’Itsandra-Sud : Quand Bahani joue le jeu de la triche en faveur de Soilihi Abdou Matassa

Au vu des deux rapports différents transmis à la commission électorale nationale indépendante (Ceni), les deux signataires ont fait état d’une fraude organisée par les présidents des bureaux de vote de Bahani 1 et 2 en faveur du candidat, Soilihi Abdou Matassa. Les rapports expliquent l’interdiction des deux présidents des bureaux de vote aux accesseurs du candidat, Hassane Mohamed, et c’est jusqu’à 10h. L’argument avancé par les présidents était l’absence des accréditations des accesseurs, mais suite à une fouille au corps, ces accréditations ont été retrouvées dans le sac de la présidente du bureau de vote. Mais dès huit heure, heure de passage des observateurs, les urnes des deux bureaux de votes ont été bourrés de bulletin, malgré le manque d’une affluence et des fils d’attente aux entrées des bureaux de vote.

C’est à 10h que les accesseurs de Hassane Mohamed ont été autorisés d’entrer dans les bureaux de vote, mais c’était le médecin après la mort, ce qui devait être fait est fait, les inscrits ont tous voté même les morts et ceux qui ont voyagé.