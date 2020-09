Plusieurs délégations envoyées pour que Badroudine retire la plainte

Vous êtes toujours demandés pourquoi notre pays n’avance pas ? Aujourd’hui nous allons vous montrer comment la corruption est dans notre société et qu’elle est devenue une culture. Des membres de la diaspora qui se battent pour un État de droit aux Comores sont allés voir le secrétaire général de Ortega live, Bradroudine pour qu’il retire sa plainte contre Ortega pour escroquerie. Oui vous ne rêvez pas des membres du mouvement Dawula ya Haki se mobilisent et mettent la pression sur Badroudine et sa famille pour qu’il retire sa plainte.

Badroudine n’a pas porté plainte contre Ortega parce qu’il le déteste non, il a porté pour savoir comment et où sont passés les dons des Comoriens. On parle de plusieurs milliers d’euros. Comment vouloir un état de droit si on ne laisse pas la justice faire son travail ?

Une délégation des grands notables de la région parisienne a convoqué Badroudine pour lui signifier de retirer sa plainte au risque de se voir pénaliser en cas de refus. Abdou Hassani alias Ortega continue de mobiliser des jeunes cadres pour étouffer l’affaire. Dans le stade de ladite association, Ortega n’a aucune signature et ne fait pas partie du bureau.

Ne soyez pas étonnés si la plainte est retirée. Mais elle pourra être déposée par tout comorien qui veut la lumière sur cette affaire d’escroquerie. La somme détournée est estimée à plus de 45 000 euros. Ortega n’est il pas le premier à demander une justice indépendante ? Laissons la justice en France faire son travail.