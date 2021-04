La direction nationale de la santé a tenu ce jeudi 15 avril, le 1er point de presse sur la vaccination contre la Covid-19.

Le directeur national de la santé a donné un éclairage sur la situation de l’épidémie et a expliqué le déroulement de la vaccination à l’échelle nationale.

« Pour renforcer la lutte contre la covid-19 et rompre la chaîne de contamination, l’Union des Comores rejoint les pays ayant mis en place une politique de vaccination. De ce fait, 62 sites sont opérationnels à partir du 10 avril 2021 sur l’ensemble des îles et répartis ainsi :

– Ngazidja : 22 580 personnes, 32 sites, 64 vaccinateurs et 32 pointeurs mobilisés

– Ndzuwani : 18 868 personnes, 21 sites, 42 vaccinateurs et 21 pointeurs mobilisés

– Mwali : 4006 personnes, 9 sites, 18 vaccinateurs et 9 pointeurs mobilisés.

Au terme de la campagne de vaccination 60 % de la population, soit 552 677 personnes, doivent être vaccinées, afin de créer une immunité collective.

Mais pour cette première phase avec Sinopharm, seulement 45 454 personnes sont concernées. Une vaccination qui se déroule en deux temps, avec une pause de 28 jours.

Cinq catégories sont appelées à se faire vacciner en priorité :

– Personnels de santé

– Enseignants

– Membres des forces militaires et paramilitaires ( Armée, Police, Douane, Sécurité Civile)

– Personnes âgées de 60 ans et plus

– Personnes souffrant de comorbidité

La tendance générale constatée est une forte mobilisation à Mwali, 48,3 %, et un démarrage lent à Anjouan et à Ngazidja. Sur 45 454 personnes, 4083 sont vaccinées, soit 9 %. »

Baraka Nofilou

