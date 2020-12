Possible reprise de l’élection au barreau de Moroni

Le procureur général estime que le vote par acclamation qui a bénéficié à Me Abdoulwahabi, « ne correspond ni à la lettre, ni à l’esprit » de la loi régissant la profession d’avocat. Comme si cela ne suffisait pas, il enchaîne : « ni même aux us, coutumes et traditions en matière d’organisation des barreaux ». Par conséquent, il invite la Cour d’appel à « en tirer les conséquences ».

Une reprise des élections se dessine donc au barreau de Moroni. La liste de Me Abdoulwahabi et celle de Me Tadjidine pourraient à nouveau croiser le fer.

Par Toufeyli Maecha