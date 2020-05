Pourquoi la France accuse Azali d’avoir inventé une tentative d’assassinat pour mieux réprimer ses opposants ?

Pourquoi la France accuse-t-elle le président comorien d’avoir inventé une tentative d’assassinat pour mieux réprimer ses opposants ?

Depuis l’annonce, ce vendredi 22 mai, de l’arrestation d’une vingtaine de personnes dans le cadre d’un attentat à la bombe déjoué contre l’avion du président Azali au mois d’avril dernier, selon RFI, l’opposition comorienne reste très sceptique sur les preuves apportées par la justice.

« L’an dernier, le président Azali avait déjà affirmé avoir échappé à un attentat, également à Anjouan, en pleine campagne pour sa réélection. Une attaque dénoncée par l’opposition comme fictive à l’époque », ajoute RFI.

La réponse semble être beaucoup plus complexe que ce que nous en dit RFI.

En effet, le bras de fer continue entre les Comores et la France depuis que la directrice de l’ARS, Dominique Voynet, a annoncé que le Grand Mufti des Comores est mort des suites de la Covid-19. Ce qui constituait pour les Comores, « une violation du secret médical ».

Mais cette histoire est beaucoup plus compliquée qu’une simple révélation.

Un travail de renseignement est derrière cette affaire, puisque sans annonce officielle comment la France aurait découvert cette histoire ? Tentative de déstabilisation pour la mise en cause de l’état dans la gestion de la Covid-19 ?

Mais ce n’est pas tout, car on apprend également que ce grand Mufti serait la deuxième mise en évidence d’une contamination aux Comores.

« La précédente était un voyageur rapatrié de Moroni lundi dernier, testé positif dès son arrivée à Mayotte, hospitalisé puis mis en quarantaine », affirme Francetvinfo.

Un second cas de Covid-19 comme pour suggérer que l’État comorien cherchait à exporter le virus sur l’île tout comme la France qui est de plus en plus décrié pour avoir fait la même chose à destination de la quasi-totalité des pays de l’Afrique de l’Ouest.

Quoi de plus opportun de renvoyer la balle dans le camp d’un État comorien qui ne cesse de dénoncer l’occupation de l’île comorienne de Mayotte par les colons français.

Mais il y a encore plus, ces tentatives de discréditer les Comores n’est pas sans rapport avec tentatives de déstabilisation de l’État.

Un État qui se rapproche de plus en plus de l’Est et qui a envoyé de l’aide à la chine et qui a été payé de retour par un empire de milieu, de plus en plus présent sur un continent où la présence de la force d’occupation est de plus en plus contestée par le peuple.

Rappelons qu’il y a quelques jours la même RFI dénonçait à mot à peine couvert de l’assignation à résident de l’ex-président, façon de discréditer de nouveau le gouvernement…

Presstv.com