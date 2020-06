Pourquoi le vieux pervers Said Harouna ne dénonce pas les violences faites aux enfants ?

Hier en début de soirée, le prédicateur s’en est pris à la journaliste Faïza Soule pour avoir partager une citation du pape qui expliquait qu’il n’est pas nécessaire de croire en Dieu pour être une bonne personne. En quoi partager une telle citation est un délit ? L’on s’est interrogé pourquoi ce misogyne n’a jamais dénoncé en public la violence faite aux enfants. Après une enquête menée auprès de ses proches, fundi Said Harouna est un pervers. Il a été exclu à l’école IMANI pour avoir harcelé et couché avec certaines élèves. Il avait d’ailleurs enceinté une d’entre elles. Il l’épousera plus tard.

Ce n’est pas fini. On lui a aussi obligé de quitter le quartier Zilimadjou pour avoir abusé sexuellement des filles.

Que ces donneurs de leçon cessent de harceler les gens pour rien. Ce message a été partagé par plusieurs hommes et aucune soi-disant dénonciation n’a été faite. Si le bon Dieu voulait, il pourrait créer un seule peuple avec la même religion.