Première déclaration publique d’Idi Boina libéré il y’a deux jours après 15 mois de détention

Idi Boina, ancien secrétaire général du ministère des finances a été arrêté depuis février 2019. Il a été mis en cause dans l’affaire du gendarme à la main mutilée lors du référendum du 30 juillet 2018. Libéré le samedi 16 mais dernier, il livre son premier message public. Et bien sûr comme tout prisonnier célèbre, il s’adresse à celles et ceux qui se sont battus par tous les moyens pour sa libération.

« Chers compatriotes, chers amis et proches, anonymes des réseaux sociaux,

Je retrouve la liberté en ces derniers jours du mois béni du ramadan après 15 mois de détention. Le jour même de l’anniversaire des 18 ans de mon fils que Dieu le protège ainsi que mes deux autres enfants . C’est un concours de circonstance heureux. Un message très fort de Dieu, qui doit nous interpeler à consolider notre foi et notre fidélité à lui. Devant l’incertitude de ce qui sera fait demain, la foi reste la meilleure des protections. Le milieu carcéral demeure un environnement redoutable et mes 15 derniers mois ont été difficiles. Le jour le doute vous habite et le soir, les angoisses vous prennent. Vos cris d’indignations et vos larmes constants pour dénoncer mon incarcération m’ont été d’un grand soutien. Vos prières de tous les jours pour me souhaiter la libération conjuguées aux efforts sans relâche de mes avocats, m’ont renforcé le moral, inspiré force et résilience. Professionnels des médias, familiers ou inconnus, compatriotes tout simplement, vous avez compté les jours avec moi, espéré avec moi, prié pour moi. Réjouissez vous aujourd’hui avec moi de ces premiers pas de retour à la vie.

Aujourd’hui je suis libre , puisse-t-il en être de même rapidement pour d’autres inchallah. Maintenant que j’ai retrouvé ma famille, mes pensées vont vers vous. Je voudrais vous dire à tous un grand merci et toute ma gratitude pour votre humanité et votre fraternité. C’est une petite liberté. Une liberté provisoire, assortie de contraintes juridiques à respecter. Mais une liberté tout de même.

IDI BOINA »