Quand Comores Télécom et Huawei font diversion au lieu de démentir la faillite

Un communiqué commun entre Comores télécom et la société chinoise Huawei, et pour le moins étrange, a été publié dans la journée d’hier à Moroni en guise de réponse à notre article intitulé « Et si la faillite de Comores Télécom était souhaitée, voulue et programmée? ». Votre site Comores infos a pointé du doigt, dans son article publié hier, un certain nombre de dysfonctionnements constatés par les observateurs et clients de CT à Moroni après la migration du 28 juin dernier. En réponse à notre article, nous avons eu droit, dans ce communiqué, à un rappel tantôt historique, entre la relation politique Sino-comorienne, tantôt entre le partenariat des deux sociétés nationales. Comores infos tient à rappeler que votre site ne fait pas de politique. À ce titre, nous n’avons pas porté de jugement sur la relation politique entre les Comores et la Chine. Nous sommes, toutefois, heureux d’apprendre, à travers ce communiqué, que tout va bien pour le meilleur du monde entre les deux pays. En revanche, Comores infos a soulevé des questions que le communiqué conjoint n’a pas apporté les éclaircissements que le peuple Comorien et les clients de CT sont en droit d’attendre. Le FMC, ( Fixe Mobile Convergence ), acquis par CT pour un montant exorbitant de 80 millions $ USD, que vous nous vantez les performances technologiques dans votre communiqué, n’a jamais été mis en cause par notre site.

Nous avons simplement relevé que trois semaines après la migration vers le FMC de HUAWEI, le réseau de Comores Télécom ne fonctionne toujours pas correctement et la perturbation occasionnée porte gravement atteinte aux intérêts des consommateurs clients de CT. Nombreux clients de CT ont déjà fuient cette dernière société pour migrer vers la société concurrente à cause des problèmes rencontrés à CT. Nous avons affirmé que CT a perdu, en 15 jours, 100 millions de francs comoriens à cause du dysfonctionnement du FMC. Nous relevons que le communiqué conjoint n’a pas contesté ce chiffre. Nous avons également relevé qu’il n’était pas normal que le réseau soit encore perturbé 3 semaines après la mise place du FMC et ce d’autant que tous les clients de CT le constatent. Est-ce normal que des réajustements techniques prennent 3 semaines? Aucune explication rationnelle n’a été donnée dans votre communiqué. Cela laisse penser que les ingénieurs de Huawei, présents à CT, ont failli à leurs obligations contractuelles envers CT. Il est incontestable que l’image de Comores télécom a pris un sacré coup à travers le dysfonctionnement du système Huawei. Par ailleurs, vous n’avez pas apporté un démenti à propos du blocage des opérations de transfert de crédit des concessionnaires, ni à propos de la vitesse de consommation de forfait Data anormalement élevée et encore moins à la lenteur et le blocage des SMS. Vous vous contentez de nous dire que vous travaillez pour améliorer le réseau, mais 3 semaines après la migration, c’est de pire en pire. Enfin, vous n’avez pas démenti l’information selon laquelle Huawei a bénéficié le marché FMC pour un coût de 80 millions $ USD sans appel d’offre alors que la loi comorienne impose un appel d’offre pour tous marchés publics dépassant 10 millions de francs comoriens soit à peu près 22 000 $ USD. Comores infos attendait un démenti sur ces points pourtant relevés dans notre article d’hier. Mais, nous sommes heureux d’apprendre, à travers le communiqué conjoint, que Comores Télécom est pleinement satisfaite de la prestation de Huawei et le gouvernement comorien doit sans doute l’être également. Nous ne sommes pas certain que les clients de Comores Telecom en disent autant.

Ci dessous le communiqué de Comores Télécom et Huawei :

À lire : Les chinois ont-ils surfacturé le FMC a Comores Télécom? Chronique d’une faillite orchestrée