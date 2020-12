Quand les hommes de robes noires se recadrent

En réponse aux accusations portées par Me Damed Kamardine contre Me Ahamada Mahamoud , Me Abdoulbastoi Moudjahid recadre son confrère : « Je suis choqué par l’indécence et les insinuations faites par le dernier post de mon confrère Damed Kamardine, tendant à dénigrer la défense de l’ancien Raïs #AhmedAbdallahMohamedSambi. Je suis choqué par l’insolence des mots utilisés et les approximations du confrère faites dans l’unique intention de jeter en pâture un autre confrère, ex-coéquipier qui a osé démissionner et dénoncer la soi-disante élection par acclamation.

Certes, j’ai demandé de la part de Me #AhamadaMahamoudou de la cohérence sur le plan des principes. J’ai demandé à ce dernier de s’expliquer sur le flottement de son positionnement par rapport à deux affaires : l’élection de #AzaliAssoumani comme Président de l’Union des Comores, et l’élection de #MohamedAbdoulwahab comme bâtonnier au Barreau de Moroni.

Et en homme d’honneur, Me Ahamada Mahamoudou nous a prouvé qu’il est un homme de principes. Il nous a fait comprendre que non seulement qu’il avait envoyé une lettre de démission depuis fort longtemps, mais en plus il a essayé en vain de ramener ses ex-co-équipiers à démissionner collectivement, pour l’intérêt de la profession. Il a reconnu que ledit bâtonnier ne remplit pas les critères pour être éligible. Il a reconnu qu’aucune élection par acclamation n’est prévue par aucun texte régissant le barreau de Moroni. Enfin, il a reconnu que c’était une erreur de sa part d’avoir accepté que son nom figure sur cette liste « élue par acclamation ». C’EST ÇA ÊTRE UN HOMME D’HONNEUR. Et de mon côté, je salue chapeau bas le courage de l’homme et cette marque de conviction forte.

Et ce qui est marrant, un jeune avocat, comme Damed Karmardine, au lieu de reconnaître la noblesse du geste de Me Ahamada Mahamoudou, son ex-coéquipier, se venge sur ce dernier en l’attaquant dans son rôle d’avocat de Sambi. Il ose traiter la défense de Sambi d’inéfficace et d’inappropriée parce que portée par le seul Ahamada Mahamoudou. Comme si ce dernier serait incapable d’assurer à lui tout seul cette défense, malgré ses 20 ans de barreau (nous savons tous que Sambi est défendu par au moins deux autres avocats, une du barreau de Mayotte et un du barreau de Paris).

Il va jusqu’à laisser entendre que certaines personnes essaient de déstabiliser Me Mahamoudou afin de lui prendre sa place. QUELLE INDIGNITÉ !

Alors, c’est vrai ! Qui se ressemble s’assemble. Qui mange chez le merdier pue la merde ».