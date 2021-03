HaYba DROITS DE LA FEMME

Les Réponses des Auditeurs et Lecteurs de HaYba FM aux 4 Questions que Nous leur Avons Posées à Propos du 8 Mars.

Chaque jour, nous publierons une réponse. Voici les questions.

Quels sont les acquis de la lutte pour les droits de la femme aux Comores ?

Selon vous, la femme comorienne est elle discriminée au travail ou pas?

Qu’est-ce qui empêche la femme comorienne d’accéder à des fonctions de responsabilité en Politique?

Qui est la femme qui représente pour vous le Leadership Féminin aux Comores?

Réponses de M.Abbas Mohamed El-Had, ancien Ministre de la Justice.

Tout d’abord, je tiens à souhaiter, en cette journée de 8 mars, mes meilleurs vœux de bonheur pour toutes les femmes, plus particulièrement la femme Comorienne.

Quels sont les acquis de la lutte pour les droits de la femme aux Comores ?

Pour parler des acquis de la femme Comorienne, les choses ont évolué positivement avec le code de la famille. Elles participent activement dans les appels aux recrutements et aux différentes élections.

Selon vous, la femme comorienne est elle discriminée au travail ou pas?

De manière générale, je pense qu’il n’existe pas trop de discrimination au niveau du travail. Toutefois, je n’exclue pas que les femmes peuvent être victimes de certains abus multiformes. Actuellement, les femmes deviennent de plus en plus des dames de fer. Elles ne se laissent pas faire et c’est très encourageant.

Je profite de cette occasion pour saluer les femmes engagées de la société civile qui soutiennent activement les femmes victimes de tous abus.

Qu’est-ce qui empêche la femme comorienne d’accéder à des fonctions de responsabilité en Politique?

Au niveau de la politique et des hautes fonctions, légalement, rien n’empêche les femmes d’assumer de hautes fonctions ou participer dans une compétition élective. Par contre, les détenteurs des pouvoirs publics ne donnent pas un signe fort en faveur des femmes pour accéder à des hautes fonctions. Le dosage est très minime pour ne pas parler de parité.

Aujourd’hui, nous avons une femme qui assure la fonction de gouveneure au niveau de Ngazidja. C’est un bon signe mais les compétences et le mérite sont plus qu’important.

Qui est la femme qui représente pour vous le Leadership Féminin aux Comores?

Pour la femme qui représente le Leadership Feminin aux Comores, c’est la femme qui se respecte et qui est respectée en retour.

La Femme qui joue le jeu de la complémentarité avec les hommes.

