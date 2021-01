“Qu’est-ce qui retient Ridja et SMS en France”

Accusés de tentative de coup d’état par le régime, certains opposants de l’actuel régime se sont réfugiés en france pour éviter d’être emprisonner. C’est le cas de l’ancien député de la région de Itsandra Abdallah Tocha Djohar qui a été condamné à 20 ans de prison ferme et l’ancien gouverneur Hassani Hamadi qui lui aussi été convoqué et menacé à plusieurs reprises pendant son mandat par la justice comorienne notamment la gendarmerie nationale et la cour suprême.

Deux opposants qui se sont installés en france ces derniers temps, depuis le hold-up électoral du 24 mars 2019 retiennent l’attention des amateurs de l’émission tenue hier soir sur les micros de nos confrères de fcbk fm. Il s’agit de l’opposant Ridja qui ne fait aucun objet d’une accusation et qui était d’ailleurs parmi les coéquipiers du chef de l’État pendant ces deux premières années, et l’ancien ambassadeur des Comores aux États-unis Soilih Mohamed Soilih : “Que font ils en france? Pourquoi ils ne reviennent pas aux Comores pour mener une vraie lutte contre le gouvernement” se sont interrogés les auditeurs de fcbk fm.