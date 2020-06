Qui est le Comorien Amir, plus jeune avocat Africain à Paris, qui fait le buzz sur la toile ?

Il a beaucoup fait parler de lui cette sémaine sur la toile, il est à 24 ans le plus jeune avocat Africain à Paris, Il a rendu l’Afrique et les Comores fiers. Qui est-ce donc ce jeune Comorien, qui fait tant de buzz sur la toile ? #Comoropreneuriat soucieux de l’information juste, crédible et neutre, est parti en quête de son histoire. Nous vous dressons le portrait d’un jeune ambitieux, à l’âme bien née, dont son succès est acquis au prix d’un travail colossal.

Amir est un Comorien, originaire d’Oussivo, mais né à Levallois- perret, île-de-France. Brillant de sa génération, il décroche en 2013, son baccalauréat économique et social au lycée Léonard de Vinci avec mention très bien. Il débute en École prépa en Droit-Economie et passe avec brio le concours d’entrée à l’Université Paris X Nanterre. En 2016, Il obtient sa licence en Droit avec mention Bien et poursuit une filière en droit des affaires pour son master 1 à L’université Paris Ouest Nanterre La défense (Mention Bien). En 2018, à Paris 2 Panthéon-Assas, il obtient son master 2 en droit des affaires et Management-gestion.

Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années. A 21 ans, soit en 2017, Amir N’gazi était déjà Enseignant en droit pénal à la prestigieuse Université Paris 2 Panthéon-Assas. En parallèle, Il exerça aussi la fonction de juriste en contentieux bancaire de 2017 à 2018. Toujours en 2017, Il multiplie les formations professionnelles aux barreaux de la cour d’appel de Paris, en Droit des affaires et Droit pénale.

Les prix académiques et distinctions sociales font de lui un jeune prodige et exceptionnel. Amir est, champion de France du Débat 2016, organisé par la fédération francophonie de Débat, une compétition réunissant de nombreuses universités et grandes écoles françaises. En 2017, il devient Vice-champion du monde de ce même débat. Lauréat du concours Lysias Paris X ( Plaidoirie et Éloquence), il a remporté ce concours qui consistait à résoudre un cas pratique de droit pénal, et à plaider celui-ci en public soit en tant que procureur soit en tant que Avocat de la défense.

En juin 2020, avec plein d’audace et de maturité, Amir décide alors de joindre la compétence à l’expérience et fonde alors son cabinet #N’gazi Avocat. Ce dernier est dédié au droit des affaires, droit du sport et droit pénale.

En Droit des affaires, le cabinet assiste les entreprises aussi bien en conseil qu’en contentieux. Les Start-Up sont accompagnés dans leur développement et leur structuration. Pour le Droit du sport, Le cabinet accompagne et conseille les sportifs professionnels, les clubs et les agents dans tous les aspects juridiques de l’activité sportive. Et enfin pour le Droit pénal, le cabinet assiste les personnes physiques et morales victimes ou mises en cause à tous les stades de la procédure : garde à vue, instruction, interrogatoire, audience.

#N’GAZI AVOCAT est digne de confiance. Son principal arme de séduction est sa loyauté, réactivité et confidentialité.

<< La confiance est au cœur de la relation privilégiée qu’un avocat entretient avec son client . Toute diligence est entreprise avec dévouement dans l’intérêt du client.

Le cabinet répond le jour même à toute nouvelle sollicitation et met tout en œuvre pour fixer, le cas échéant, un rendez-vous dans les 48 heures qui suivent.

Chaque dossier est traité avec la plus grande discrétion. Sauf exception, les honoraires sont forfaitaires et connus dès la conclusion de la convention d’honoraires.>> peut-on lire sur leur web-site .

Contacts:

N’Gazi Avocat

11, boulevard de Sébastopol 75001Paris France

Tel: 0182830086

E-mail: amir@ngazi-avocat.com

Source: Comoropreneuriat, vitrine de l’entrepreneuriat aux Comores.