Rencontre entre le Chef de l’État et le Représentant de Huawei chargé des Comores

Son Excellence le Chef de l’État a reçu ce jeudi 12 mars 2020, le Représentant de Huawei chargé des Comores.

Le Représentant qui effectue sa première visite dans le pays a salué la qualité de la coopération qui existe entre Huawei et les Comores en général et Comores Telecom en particulier.

Il s’est réjoui des avancées enregistrées par Comores Telecom en matière de connexion internet (2G jusqu’à 4.5G) et qui font des Comores un pionnier dans la région de l’Océan Indien.

Il a également salué le Plan Comores Emergentes et a exprimé la disponibilité de Huawei à contribuer à la mise en oeuvre de ce plan, notamment pour ce qui est du développement de la Smart City et de la 5G, en vue de la réalisation de la vision de l’Emergence à l’horizon 2030 en faveur du développement économique du pays et la création d’emplois.

Il a également assuré le Chef de l’État que Huawei va poursuivre ses investissements en Union des Comores ainsi que la mise en stage des étudiants comoriens et leur embauche chez Huawei.

Il a ajouté que le projet de fibre optique à domicile sera finalisé aux Comores cette année ou au plus tard en 2021 ce qui contribuera au développement économique de Comores Telecom et à l’amélioration de ses services de connexion.

Il a enfin informé le Président que la société Huawei est performante et que son chiffre d’Affaires en 2019 était de 1200 milliards de dollars américains.

Le Chef de l’Etat a remercié le Représentant de sa visite et a souhaité qu’elle soit suivie de plusieurs autres visites pour le renforcement de cette coopération.

Il a rappelé l’excellente qualité des relations qui existent entre les Comores et la Chine et son souhait de voir de plus en plus d’investisseurs chinois s’installer aux Comores.

Il a indiqué que les TIC sont le fer de lance de l’Emergence et a souhaité que Huawei contribue au renforcement des capacités dans ce domaine et notamment en prévision de l’arrivée prochaine de la 5G.

Il a souhaité également que la coopération avec Huawei s’étende à d’autres domaines de développement et a salué, dans ce sens, la disponibilité du Président Xi Jinping à encourager les investissements chinois aux Comores.

Il a enfin saisi cette opportunité pour saluer les efforts que le Président chinois déploie pour lutter efficacement contre le Coronavirus.

Beit salam