Rentrée scolaire du 1er juillet : Les classes de 4ème et CM1 autorisées à reprendre les cours

Les autres classes reprendront les cours après la délibération des examens nationaux prévue au mois de septembre prochain. Toujours au niveau du primaire et du secondaire, la rentrée scolaire pour le compte de l’année 2020-2021 interviendra au mois de novembre prochain.

La rentrée scolaire du 1er juillet ne concernera pas uniquement les classes d’examens contrairement à ce qui avait été annoncé ces derniers jours. Après plusieurs réflexions, les différents acteurs du secteur éducatif se sont convenus d’élargir la liste des classes autorisées à reprendre les cours mercredi prochain. Jusqu’à présent ce réaménagement touche le collège et le primaire. A en croire le directeur de cabinet du ministère de l’Education nationale, Abdou Abdou Elgafour, seuls les élèves de 4ème et de la Cm1 retrouveront les bancs avec la Cm2 et la 3ème.

Rentrée au mois de novembre

Au niveau du lycée, rien n’a changé. Il n’y aura que les candidats au baccalauréat qui feront un retour. Pour ce qui est du calendrier de cette première vague, il s’étalera sur une période de 1 mois pour les cours et une semaine de plus pour les examens. C’est à-dire du 1er juillet jusqu’à début août.

Les classes restantes, notamment la 1ere, la seconde, la 5ème, la 6ème et les autres du primaire sont programmées pour une reprise à partir du mois de septembre prochain, a ajouté le chef du cabinet. «D’ici là, le processus d’organisation et de délibération des examens nationaux s’achèvera», a-t- il fait savoir. L’examen d’entrée en sixième pourrait avoir lieu le 11 août, nous dit-on. Cette seconde rentrée aura la même durée que la précédente : 30 jours et une semaine pour les examens. Donc, selon les prévisions du ministère, jusqu’au mois d’octobre, l’année scolaire en cours sera bouclée. Et la rentrée aura lieu, si tout va bien, au mois de novembre.

S’agissant des mesures barrières dont le respect est vivement recommandé, les chefs d’établissements doivent limiter l’effectif à 20 élèves par salle. Les autorités s’engagent à installer des sceaux et distribuer des gels hydro-alcooliques et des masques artisanaux aux élèves (deux cache-nez par élève) aussi bien dans le privé comme dans le public. C’est la coordination nationale de lutte contre la pandémie qui a la charge de fabriquer les masques. Pour la désinfection et l’assainissement des salles, certaines organisations à l’instar du Croissant rouge comorien ont exprimé leur disponibilité à accompagner le ministère et les établissements scolaires.

Abdou Moustoifa/ Alwatwan