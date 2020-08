Saidali Chahalane détenu à la prison de KOKI a fait un malaise

M. Saidali Chahalane, détenu à la maison d’arrêt de Koki à Mutsamudu, suite aux réactions intervenues à la mosquée de vendredi de Mutsamudu a fait un malaise et est hospitalisé à l’hôpital de Hombo.

Ce jour là, M Zola soutenu par M Chahalane, avait réagi aux accusations et aux insultes du Mufti qui a accusé l’ancien président Sambi, de complice de trafic de hashish, et d’être l’ennemi de la nation, en insultant le mufti à la mosquée.

Les deux ont été arrêtés. MM. Zola et Chahalane ont été arrêté et emprisonnés. On nous informe que M. Zola a fait appel au jugement.

HaYba FM,