Sambi: bientôt 2 ans de prison et les siens ravivent la flamme

Le 19 mai 2018, l’ancien président Sambi est arrêté et placé en résidence surveillée par le ministère de l’intérieur. Il est accusé de troubles à l’ordre public. Il a été acclamé en sortant d la grande mosquée de Moroni alors que le chef de l’Etat en exercice se faisait huer au même moment. Trois mois plus tard, la résidence surveillée pour troubles à l’ordre public est passée à mandat de dépôt dans le cadre de la citoyenneté économique. Depuis, le jugement du président d’honneur du parti Juwa n’a jamais eu lieu. A l’occasion de ses deux ans de privation abusive de liberté, ses sympathisants réclament sa libération par voie d’internet. Le principe est simple: faire une pancarte avec la mention « Libérez Sambi » et soit on envoie à un proche très en vue sur les réseaux sociaux, soit on publie sur son profil. Mardi 19 mais, « les images seront rassemblées sur une vidéo unique » comme l’explique Paul-Charles Delapeyre.