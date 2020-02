Sambi prisonnier hors des lois

Sambi Scanné hier Quand les Rues étaient Désertes.

L’ancien président Sambi a subi hier soir un examen au Scanner à la clinique d’imagerie médicale SOIMIHI. Il était accompagné de son médecin le Dr Petit.

M. Sambi n’est pas seulement un prisonnier hors des lois, mais nous le voyons, un malade à examiner hors des horaires normales de travail. Non ce n’était pas une urgence. Un rendez-vous avait été pris.

Les rumeurs courent depuis des mois sur une expulsion de Sambi. Et depuis des semaines sur une évacuation médicale.

Le ministre des affaires étrangères M. Souef a parlé, aux journalistes, des démarches du gouvernement pour l’installation à l’étranger de M. Sambi.

Le gouvernement et les proches du régime ont pendant longtemps nié que l’état de santé du président n’était pas compatible avec les conditions d’emprisonnement de celui qui fût leur échelle vers le pouvoir et qu’ils considèrent comme l’ennemi ultime du régime.

Les visiteurs et de hauts responsables politiques qui en parlent sous l’anonymat, témoignent d’un Sambi très affaibli physiquement et mentalement, quoique restant digne.

Hayba Fm