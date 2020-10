Selon Daoud halifa, Azali devrait être traduit en justice pour trahison

Très proche du régime, l’homme d’affaires et activiste Daoud Halifa est très remonté contre la désignation du maire de la capitale des Comores, Moroni, par le ministre de l’intérieur. Mohamed Daoud a défié la haute juridiction des Comores qui est la cour suprême.

En effet, la cour suprême a ordonné la reprise de l’installation du maire de Moroni. Et le ministre de l’intérieur a désigné son propre maire : « je suis entrain de me demander qui des deux personnages serait traduit en justice pour haute trahison, est-ce le président de la République qui ne veille pas à l’application des décisions de la cour suprême, lui garant de la constitution ou son ministre qui la viole .

Est on encore gouvernés ? » Daouf Halifa