Sensibles à la critique, deux ministres d’Azali ont bloqué Comores Infos sur Twitter

Deux ministres comoriens ont la gâchette facile. Houmed Msaidié ministre de l’économie et son collègue de l’intérieur Mohamed Daoudou ont bloqué sur Twitter votre site d’informations Comores Infos. Notre ligne éditoriale ne leur plait pas comme en témoigne le nombre de fois qu’ils nous ont jeté en pâture et se servant d’autres organes de presse, ou encore les menaces de plaintes. La raison, et nous l’assumons: notre manière de travailler n’est pas en accord avec leurs caprices, eux qui cherchent vaille que vaille à avoir la mainmise sur les médias pour relayer des informations de complaisance et de propagande.

Si la presse privée aux Comores est aujourd’hui en paix c’est parce qu’elle a accepté de jouer le jeu. Ces organes dits indépendants figurent, quasiment tous, au sein du comité de communication de la crise de coronavirus. Ce qui n’est pas le cas pour Comores Infos parce que notre indépendance et notre ligne éditoriale sont non négociable. Advienne que pourra.