La commission électorale de la FFC vient de délibérer et seule la candidature de Said Ali Said Athoumane est retenue avec 309 parrainages valables sur les 315 déposés. Alors que les candidatures de Said Salim Abdallah et de Mahamoud Aboud sont rejetées pour insuffisance de parrainages valables.

En effet 4 parrainages valables sur les 14 déposés par Said Salim Abdallah et 7 parrainages valables sur les 11 déposés. D’apres l’article 30 des statuts de la FFC il faut au minimum 9 parrainages pour qu’une liste candidate puisse se présenter à cette élection.

Hamid Mohamed.