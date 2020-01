Torchon brûle entre Kiki et Msaidié

Le ministre de l’intérieur Mohamed Daoud ne s’entend plus avec Houmedi Msaidié. Kiki n’apprécie pas que le ministre de l’économie devient plus proche du chef de l’Etat Azali Assoumani que lui. Kiki ne fait plus partie du cercle qui décide. Il n’apprécie pas que l’ancien vice-président du candidat Mamadou Mamadou soit considéré beaucoup plus que lui.

De son côté le ministre de l’économie, l’homme aux multiples couleurs, attend impatiemment le moment idéal pour renverser Azali