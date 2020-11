Tribune : « Et si notre passé esclavagiste nous bloque… »

Tribune: Je suis en colère, choqué mais pas dépassé ni surpris. Je sais les origines Anjouanaises: une descendance d’esclavage.

Ce que nous sommes entrain de vivre avec la spoliation d’Azali porte à croire que ce sombre passé reste un poids lourd qui tue notre foi et surtout une conscience à réagir face au mal.

Ceci n’est qu’une perpétuation des origines ancestrales des anjouanais.

L’esclavage a réussi à nous imprimer l’obéissance aveugle, la peur et l’hypocrisie.

Je mesure le poids des mots et je suis convaincu de la réaction de ceux habitués à vaincre sans avoir raison, à se victimiser parlant du piétinement de Ngazidja sur les autres îles. Un faux problème.

Quelle village de Ngazidja allait ainsi se prostituer comme Lingoni et Koki face à un AZALI qui baigne dans le sang des citoyens.

AZALI a des adeptes à Iconi, Mitsamiouli, Ouzioini, mais AZALI a peur de ces localités qui seraient réactives en souvenir à GAZON, MOUTU, FAISSOIL, ses trois martyrs qu’AZALI a mis fin prématurément à leur vie sans état d’âme.

J’appelle les rares patriotes d’Anjouan à fermer au putschiste AZALI la porte et par tous les moyens. Vous êtes l’arbre qui cache la forêt. À nos marques !…

BEN ALI.