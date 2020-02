Un ancien premier ministre maltraité par Azali et ses ministres, »ils veulent sa mort »

L’ancien premier ministre Ibrahim Halidi est malade et il n’a pas prendre l’avion alors qu’il a un passeport diplomatique. Azali et ses ministres seraient impliqués dans cette affaire laisse entendre le fils de l’ancien premier ministre.

« Dites à Azali, Soef Elamine, Ambari, Kiki, Msaidié, Hilali… Que mon père malade est bien arrivé à Mayotte en Kwassa sain et sauf malgré qu’il a un passeport diplomatique. Sa famille vous remercie infiniment du traitement et on a pris acte !!!! On a compris que vous vouliez sa mort !!! »